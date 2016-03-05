В Испании вновь не удалось сформировать коалиционное правительство - BBC

Испанский парламент отказался утвердить лидера социалистов Педро Санчеса на посту премьера-министра, сообщает BBC Украина.

Четыре основные партии имеют еще два месяца, чтобы попытаться сформировать правительство. Впрочем, по словам корреспондентов, шансы, что Испании придется проводить новые выборы, достаточно высокие.

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Всеобщие выборы в декабре прошлого года положили конец доминированию в стране двух партий: до этого социалисты и бывшая правящая Народная партия по очереди управляли Испанией более 30 лет.

Сейчас в парламенте представлены также партия "Подемос", которая выступает против мер жесткой экономии, и центристская партия "Граждане".