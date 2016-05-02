Рано или поздно США будут вынуждены сбивать российские истребители - Трамп

Об этом Трамп заявил в интервью одной из радиостанций, комментируя случай с российским самолетом, который сделал "бочку" возле американского самолета, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на BuzzFeedNews.

"Было бы нормальным, если бы президент, скажем, Обама позвонил Путину и сказал: "Слушай, сделай нам одолжение, не делай этого больше, останови этого маньяка". Но у нас нет такого рода президента", - заявил Трамп.

Он добавил, что рано или поздно такую ситуацию (с поведением российских самолетов - Ред.) будет невозможно принять, и в определенный момент вы должны сделать что-то".

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Трамп добавил, что если дипломатия не будет работать, США должны открыть огонь.

Напомним, по данным CNN, инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Российский истребитель, как рассказали собеседники телеканала в Минобороны США, совершил фигуру высшего пилотажа "бочка" (переворот относительно продольной оси на 360 градусов) примерно в 30 м от американского самолета.