Командующий НАТО призвал США усилить разведку для сбора информации о ВС России

По его мнению, США необходимо сосредоточить свои технические возможности на "растущей военной мощи Москвы". Об этом он рассказал в интервью газете The Wall Street Journal, передает РБК.

"Мы видим, что Россия не приняла протянутую руку партнерства, но выбрала путь воинственности", — заявил генерал. "Нам нужно переопределить цель, к которой мы идем", — сказал Бридлав.

Генерал считает, что США должны использовать больше технических средств разведки, таких как спутники, чтобы следить как за перемещением воинских частей, так и за лагерями по подготовке террористов, но сфокусироваться, по его словам, следует в первую очередь на угрозах со стороны России.

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Издание называет Бридлава, срок которого на посту главнокомандующего силами НАТО в Европе истекает в мае 2016 года, одним из архитекторов доктрины усиления присутствия НАТО в Восточной Европе после оккупации Крыма и начала конфликта на Донбассе.

Ранее Бридлав заявлял, что США и НАТО переходят в странах Восточной Европы от политики "безопасности" к политике "отпугивания".По его словам, причиной такого шага стали действия России, которая "снова окрепла и стала "агрессивной".