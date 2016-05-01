В Стамбуле полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона первомайской демонстрации (фоторепортаж)

Кроме того, представители служб безопасности задержали нескольких манифестантов с целью помешать сотням желающих продолжить акцию на главной в Стамбуле исторической площади Таксим, где власти запретили проводить митинги. Вместо этого ряду профсоюзов позволили организовать шествия в удаленном районе мегаполиса, близ аэропорта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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Всего в воскресенье, 1 мая, в крупнейшем турецком городе задействованы 15 тыс. полицейских и 120 водометов, передает агентство Anadolu. Оно также сообщило, что в Анкаре были задержаны четыре предполагаемых джихадиста "Исламского государства", якобы планировавших теракты во время первомайских мероприятий в столице Турции. Задержанные являются гражданами Сирии и уже некоторое время проживают в Анкаре.

В других городах Турции первомайские марши прошли без эксцессов, однако в Газиантепе мероприятие отменили после взрыва возле отделения полиции, унесшего жизни двух человек.