В Стамбуле полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона первомайской демонстрации (фоторепортаж)
19:09, 01 мая 2016Мир
796 1
В Стамбуле полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона первомайской демонстрации.
Кроме того, представители служб безопасности задержали нескольких манифестантов с целью помешать сотням желающих продолжить акцию на главной в Стамбуле исторической площади Таксим, где власти запретили проводить митинги. Вместо этого ряду профсоюзов позволили организовать шествия в удаленном районе мегаполиса, близ аэропорта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.
Читайте такжеВ Турции полиция слезоточивым газом разгоняла протестующих у парламента
Всего в воскресенье, 1 мая, в крупнейшем турецком городе задействованы 15 тыс. полицейских и 120 водометов, передает агентство Anadolu. Оно также сообщило, что в Анкаре были задержаны четыре предполагаемых джихадиста "Исламского государства", якобы планировавших теракты во время первомайских мероприятий в столице Турции. Задержанные являются гражданами Сирии и уже некоторое время проживают в Анкаре.
В других городах Турции первомайские марши прошли без эксцессов, однако в Газиантепе мероприятие отменили после взрыва возле отделения полиции, унесшего жизни двух человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter