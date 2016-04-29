Командование США наказало 16 военных за авиаудар по госпиталю в Кундузе

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По некоторым данным, среди наказанных военных - один офицер высокого ранга и несколько бойцов спецназа. Сообщается, что об уголовной отвественности речи не идет.

Больница в афганской провинции Кундуз, работающая под эгидой международной благотворительной организации "Врачи без границ", была обстреляна в октябре прошлого года.

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Военное командование США провело расследование случившегося, полные результаты которого будут обнародованы в пятницу.

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Кундуз на севере Афганистана во время бомбардировки был разрушен госпиталь международной организации «Врачи без границ».

Президент США Барак Обама пообещал провести детальное расследование обстоятельств авиаудара по госпиталю.

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Как сообщил командующий американскими и международными войсками в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл, авиаудар по больнице в Афганистане, жертвами которого стали 22 человека, был нанесен по просьбе афганских военных. По словам Кэмпбелла, американские следователи установили, что "афганские военные передали, что попали под обстрел противника и попросили американцев поддержать их с воздуха".