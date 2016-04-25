Американские военные выполнят наблюдательный полет над Россией

Об этом журналистам рассказал начальник входящего в Минобороны РФ национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает ТАСС.

"В период с 25 по 30 апреля в рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б", - рассказал он.

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Российские специалисты на борту американского самолета будут контролировать соблюдение согласованных параметров полета и применение предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения, уточнил Рыжков.

ОС-135Б не предназначен для применения какого-либо оружия.

Как известно, договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Россия ратифицировала его в 2001 году. Сейчас в работе в рамках договора участвуют свыше 30 государств. Документ предусматривает регулярные наблюдательные полеты стран- участниц соглашения над территорией друг друга.