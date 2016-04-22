У Путина прокомментировали сообщения об обстреле самолета ВВС Израиля

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков сначала отказался комментировать сообщения СМИ о том, что российские истребители обстреляли самолет израильских ВВС в Сирии, а потом опроверг их. Об этом пишет "РБК".

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После уточняющих вопросов Песков заявил, что "сообщения израильской прессы в данном случае далеки от того, что в действительности".

Напомним, ранее сегодня в израильской газете Yedioth Ahronoth появилась информация о том, что российские военные как минимум дважды обстреляли израильскую военную авиацию, что побудило премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху искать улучшения координации с Москвой.

Издание не приводит ссылки на источники информации и не указывает даты и место инцидента, а также обозначение израильских самолетов.

В то же время, израильский Channel 10 TV сообщает, что российский самолет на прошлой неделе приблизился к израильскому самолету возле средиземноморского побережья Сирии, однако между ними не было контакта.

Израильские военные отказались комментировать инцидент. Представители Нетаньяху и российское посольство в Израиле также не ответили на запрос журналистов.

"Израиль, который уже несколько раз бомбил Сирию, чтобы сорвать передачу оружия боевиками ливанской Хезболлы, оперативно создал горячую линию с Москвой, для того, чтобы избежать случайного противостояния с российскими военными", – отмечает издание.

Напомним, Нетаньяху вчера встречался с Путиным.

"Я приехал сюда с главной целью — усилить координацию между нами в области безопасности, чтобы предотвратить разного рода ошибки, недоразумения и инциденты", — заявил Нетаньяху Путину в присутствии журналистов.