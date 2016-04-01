Взрыв в центре Парижа: число пострадавших увеличилось (видео)

Об этом сообщили в экстренных службах, передает Le Parisien

Отмечается, что один человек получил серьезные ранения. По предварительным данным одного из источников в полиции, взорвался бытовой газ.

В свою очередь представитель экстренных служб заявил, что взрыв произошел на первом этаже здания, ему предшествовал пожар.

Читайте такжеВзрыв в центре Парижа: появились видео с места происшествия (фоторепортаж)Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в центре Парижа прогремел взрыв, пострадали 5 человек. Несколько улиц были эвакуированы после большого взрыва газа в центре Парижа.

Вскоре СМИ показали видео с места происшествия.