Взрыв в центре Парижа: число пострадавших увеличилось (видео)

18:05, 01 апреля 2016
Мир
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Число пострадавших в результате взрыва в центре Парижа увеличилось до 17 человек.

Об этом сообщили в экстренных службах, передает Le Parisien.

Отмечается, что один человек получил серьезные ранения. По предварительным данным одного из источников в полиции, взорвался бытовой газ.

В свою очередь представитель экстренных служб заявил, что взрыв произошел на первом этаже здания, ему предшествовал пожар.

Читайте такжеВзрыв в центре Парижа: появились видео с места происшествия (фоторепортаж)Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в центре Парижа прогремел взрыв, пострадали 5 человек. Несколько улиц были эвакуированы после большого взрыва газа в центре Парижа. 

Вскоре СМИ показали видео с места происшествия.

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