Генсек Совета Европы поставил КС Украины в пример европейским судам

Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС осенью планирует посетить Украину.

Об этом сказано в его письме в адрес председателя Конституционного Суда Украины Андрея СТРИЖАКА, сообщили УНИАН в пресс-службе КС.

В частности, в своем письме Т.ДЭВИС поздравил А.СТРИЖАКА с тем, что КС завершил рассмотрение всех конституционных представлений и обращений за 2006 и 2007 годы.

«К сожалению, старую поговорку «Отложенное правосудие равно отказу» можно применить к многим европейским судам. Поэтому они должны следовать примеру Конституционного Суда Украины», - заявил Т.ДЭВИС.

В целом он признал, что разгрузка работы Суда является сложной задачей, и немного судов в Европе могут этим похвастать. "Не секрет, что даже наш собственный Европейский суд по правам человека в Страсбурге борется с постоянно растущим количеством заявлений. Следовательно, я ожидаю нашу следующую встречу, во время которой, как я надеюсь, Вы поделитесь со мной секретами Вашего успеха", говорится в письме Т.ДЭВИСА в адрес А.СТРИЖАКА.

Также Генсек Совета Европы положительно оценил завершение формирования состава Конституционного Суда Украины.

«Совет Европы и лично я как Генеральный секретарь придаем большое значение прекрасному уровню сотрудничества с Украиной, возможно, самому масштабному по сравнению с другими странами-членами Организации. Надеюсь на нашу с Вами встречу во время моего визита в Киев этой осенью», - отметил Т.ДЭВИС.