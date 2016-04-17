В Брюсселе прошел Марш против террора и ненависти (фотогалерея)

Спустя почти четыре недели после террористических атак в Брюсселе тысячи людей собрались сегодня в центре бельгийской столицы для участия в Марше против террора и ненависти.

Часть демонстрантов начала шествие из района Моленбек, где полиция проводила многочисленные обыски и задержания подозреваемых в причастности к терроризму, передает Deutsche Welle.

Собравшиеся по призыву церквей и общественных организаций участники акции прошли под лозунгом "Самая большая опасность, которую несет в себе террор, заключается в том, что страх, военные на улицах и недоверие друг к другу станут нормой".

По оценкам полиции, число демонстрантов в начале марша составляло от 2 тысяч до 3 тысяч человек. Организаторы акции рассчитывали на 15 тысяч участников. На митинге по окончании шествия выступили пострадавшие от терактов в Брюсселе и родственники жертв.

Первоначально мероприятие должно было состояться 27 марта, однако бельгийские власти настоятельно попросили перенести его из-за опасности новых террористических атак.

Читайте такжеСерия терактов в Брюсселе: все подробности (фоторепортаж, видео)

В результате терактов в аэропорту и метро 22 марта погибли 32 человека, сотни получили ранения. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".