В столице Мексики землетрясение

В районе столицы Мексики произошло землетрясение магнитудой 5.9 по шкале Рихтера, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальный центр оповещения о землетрясениях.

Подземные толчки вызвали вибрацию стен небоскребов. Сотни людей в панике покидают офисные помещения в многоэтажных зданиях мексиканской столицы и заполоняют улицы.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.