В столице Мексики землетрясение
19:11, 11 августа 2006Мир
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Напуганные люди выбегают из небоскребов
В районе столицы Мексики произошло землетрясение магнитудой 5.9 по шкале Рихтера, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальный центр оповещения о землетрясениях.
Подземные толчки вызвали вибрацию стен небоскребов. Сотни людей в панике покидают офисные помещения в многоэтажных зданиях мексиканской столицы и заполоняют улицы.
Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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