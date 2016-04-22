Американца, прилетевшего на гирокоптере к Капитолию, приговорили к тюремному сроку

Как сообщает Русская служба ВВС, суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе тот факт, что 62-летний Хьюз полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием. В противном случае ему грозило заключение на срок до трех лет.

В качестве дополнительного наказания суд постановил конфисковать у осужденного гирокоптер.

Примерно год назад Хьюз на слегка доработанном вручную гирокоптере пролетел над Конгрессом на бреющем полете, а затем посадил аппарат на лужайке рядом со зданием.

Свой поступок Хьюз объясняет политическими убеждениями и говорит, что намеревался лично передать членам Конгресса петицию против нынешней системы финансирования предвыборных кампаний.

Однако сразу после приземления Хьюза задержали полицейские, узнавшие из его поста в интернете о его планах и дежурившие рядом со зданием Капитолия.

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Напомним, в День благодарения 26 ноября 2015 года завернутый в американский флаг мужчина проник на территорию Белого дома, перепрыгнув через забор с северной стороны. До того, как его поймали агенты Секретной службы, он успел пробежать около 20 метров. При нем была папка, о содержимом которой не сообщалось.