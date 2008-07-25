Обама пообещал Европе новую Америку

Кандидат в президенты США Барак Обама пообещал Европе улучшенную, более внимательную Америку и долгое сотрудничество. Как пишет газета The Times, об этом он рассказал, выступая с речью в Берлине, которая постоянно прерывалась одобрительными восклицаниями «Президент». Поначалу речь Обамы была немного скованна, но затем он воодушевился. Как отмечают политологи, суть его речи заключалась в том, что Америка готова идти на более тесное сотрудничество и исправлять свои ошибки. Слова Обамы были поддержаны жителями Берлина, что стало свидетельством для многих американцев о том, что Обама сможет изменить образ США заграницей.

Газета.ру