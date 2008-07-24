Республика Кабо-Верде стала 153-м членом ВТО

Кабо-Верде стала 153-м официальным членом Всемирной торговой организации.

Об этом сообщается на официальном сайте ВТО.

Согласно сообщению, полноправное членство в организации Республика Кабо-Верде получила 23 июля.

Переговоры о вступлении в ВТО Кабо-Верде начала в 1999 году.

На сегодняшний момент в ВТО входит 153 страны. Украина 16 мая т.г. стала 152-м членом ВТО