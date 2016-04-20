Ходорковский о деле ЮКОСа: Мои друзья продолжат противостояние

"Запад решил ослабить давление. Мои друзья продолжат противостояние. Я же шел и иду к смене режима другим путем", - написал Ходорковский на своей странице в Twitter.

Ранее его пресс-секретарь Кюлле Писпанен отвергла обвинения Следственного комитета России, который заявил, что предприниматель незаконно приобрел акции компании. Она также отметила, что Ходорковский уже более десяти лет не является "бенефициаром Юкоса" и не имеет никакого отношения к иску акционеров компании, передает Радио Свобода.

Запад решил ослабит давление. Мои друзья продолжат противостояние. Я же шел и иду к смене режима вторым путем. https://t.co/05iIl9qlPd — Ходорковский Михаил (@mich261213) 20 апреля 2016 г.

В Кремле приветствовали сегодняшнее решение суда в Гааге. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва с самого начала процесса настаивала на том, что решение арбитража «не учитывало важнейшие аспекты международного права». А именно тот факт, как объяснил Песков, Россия не ратифицировала Энергетическую хартию, на основании которой акционеры Юкоса подали судебные иски.

Читайте такжеХодорковский прогнозирует падение режима Путина в течение 10 лет: в Кремле уже задумались о будущем Как сообщал УНИАН, решение в пользу России может освободить счета и имущество, принадлежащие государственным компаниям за рубежом, которые были заморожены в то время, как GML Ltd., холдинговая компания, принадлежащая четырем бывших владельцев ЮКОСа, пыталась получить компенсацию. В GML заявили, что компания планирует обжаловать решение окружного суда в Гааге.