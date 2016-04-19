Число жертв разрушительного землетрясения в Эквадоре возросло до 413 человек
03:28, 19 апреля 2016Мир
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Жертвами произошедшего в субботу разрушительного землетрясения в Эквадоре стали как минимум 413 человек, более 2 тысяч получили ранения, сообщили власти страны.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Президент Рафаэль Корреа назвал стихийное бедствие самой ужасной трагедией за последние 70 лет.
В результате подземных толчков магнитудой 7,8 многие здания в городах вдоль тихоокеанского побережья Эквадора разрушены до основания, дороги пришли в негодность.
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На борьбу с последствиями стихии мобилизованы 14 тысяч военнослужащих и полицейских, на помощь им направлены спасатели из других стран.
Как сообщал УНИАН, землетрясение стало самым сильным в Эквадоре за последние 37 лет. В страну отправились спасатели из других стран, в том числе из Мексики и Колумбии.
Количество жертв землетрясения в Эквадоре возросло до 413 человек
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