В Северной Корее ввели запрет на пирсинг и "западную" одежду – СМИ

Власти КНДР перед съездом правящей Трудовой партии Кореи запретили гражданам носить джинсы и другую "западную одежду", а также делать пирсинг. Об этом со ссылкой на The Telegraph пишет Lenta.ru.

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По словам местных журналистов, правило вступило в силу в преддверии VII съезда Трудовой партии, который должен произойти в мае. Поправки направлены против "антисоциалистических" настроений, которые могут быть вызваны подобной одеждой и украшениями.

Особое внимание будет уделено граничащим с Китаем провинциям Северный Хамген и Янгандо, где население может поддаться влиянию иностранных культурных трендов.

Вид граждан страны проконтролируют инспекторы, которые будут искать нарушителей на улицах.

По информации японского журналиста Исимару Дзиро, запрет продлится, по крайней мере, до завершения съезда.

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Как известно, ранее власти КНДР обязали мужскую часть населения стричься, как лидер страны Ким Чен Ын, при этом длина волос не должна превышать двух сантиметров. Женщинам рекомендовали укладывать прическу по примеру супруги правителя.