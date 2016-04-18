Опубликованы фотографии с места теракта в Иерусалиме

В понедельник вечером в автобусе на юго-востоке Иерусалима прогремел взрыв. Кадры с места происшествия опубликовало агентство Reuters.

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Данные о пострадавших разнятся: The Jerusalem Post пишет о 16 получивших ранения (двух в тяжелом состоянии), Ynetnews - о 18, Haaretz - по крайней мере о 15.

В свою очередь Сursorinfo сообщает, по предварительным данным, переданным столичной полицией, в автобусе мог находится террорист, которы привел в действии взрывное устройство. Однако эта версия пока не подтверждена.

Второй канал ИТВ передает, что взрыв прозвучал в пустом автобусе. Пострадавшие - пассажиры второго автобуса, которые проезжал мимо.

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По данным Службы скорой помощи, двое пассажиров получили тяжелые ранения, еще один - средней степени тяжести, остальные пострадали легко. При этом отмечается, что среди пострадавших нет людей, получивших осколочные ранения, которые характерны для такого вида терактов.

В настоящее время полицейские проверяют местность, опасаясь других взрывных устройств. Эвакуация пострадавших завершена.