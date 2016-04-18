Турция пригрозила ЕС расторгнуть соглашение по беженцам

Об этом сообщает DW.

"Соглашение, которое мы заключили с ЕС, очень четкое. Мы хотим, чтобы эта человеческая трагедия закончилась, наши граждане смогли путешествовать без виз, а таможенный союз был обновлен. Если же ЕС не сдержит своего слова, включая договоренностями по беженцам, мы отменим все соглашения", - сказал Чавушоглу, выступая в турецком парламенте, цитирует агентство Reuters.

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Как известно, что 18 марта Турция и Евросоюз заключили соглашение, целью которого является сокращение потока беженцев в Европу. По условиям соглашения, в частности, за каждого возвращенного искателя убежища Евросоюз обязался принять одного сирийского беженца, который находится в Турции, однако не более 72 тысяч, которые будут перераспределены среди всех стран ЕС. Соглашение вступило в силу 20 марта.

ЕС также пообещал увеличить финансовую помощь Турции и ускорить введение безвизового режима со страной.