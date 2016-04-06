ЕС необходимо заключить соглашение со странами Африки о мигрантах - глава МВД Германии

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер полагает, что Евросоюз должен заключить со странами Северной Африки соглашение по беженцам, аналогичное тому, которое было достигнуто между Брюсселем и Анкарой на экстренном саммите 18 марта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Zeit Online.

"Этот принцип правильный. Мы должны применить его также и к центрально-средиземноморскому маршруту (миграции в ЕС. - Ред.) из Северной Африки через Италию", - подчеркнул де Мезьер. По его словам, механизм обмена может быть полностью скопирован.

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Сейчас за каждого выдворенного из Евросоюза нелегального мигранта ЕС легально принимает из Турции одного сирийского беженца. Как указал министр, новые договоренности, в случае их достижения, также будут предусматривать прием легальных мигрантов в ЕС, в соответствии с "гуманитарными квотами". Глава МВД подчеркнул, что механизм "в обозримой перспективе" будет обсуждаться сторонами.

Число мигрантов, которые попадают в Италию после пересечения Средиземного моря, в последнее время существенно выросло. В первые три месяца с начала года оно превысило 16 тысяч, в то время как в аналогичный промежуток 2015 года составило около 10 тысяч человек.