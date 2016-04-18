В Швеции значительно уменьшился уровень поддержки Евросоюза – опрос
Количество граждан Швеции, которые выражают поддержку членству своей страны в Евросоюзе значительно уменьшилась.
Таковы данные опроса TNS Sifo по заказу канала SVT, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Local.
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Так, лишь 39% шведов считают "хорошей идеей" пребывание Швеции в Евросоюзе. При этом осенью 2015 года такого мнения придерживались 59% респондентов.
Зато в настоящее время 21% опрошенных считает, что членство в Евросоюзе не в пользу Швеции. Остальная часть респондентов не имеют определенного мнения по этому поводу.
По мнению социологов, такое резкое падение симпатий к Евросоюзу связано прежде всего с кризисом мигрантов.
"Люди слушают государственных служащих и в Швеции было немало критики со стороны политиков относительно того, что делает ЕС и не делает, когда дело доходит до кризиса беженцев," – приводит издание слова политолога Йорана фон Сюдова.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен в 2015 году неоднократно просил другие страны Евросоюзапредоставить убежищебольшему количеству людей, в то время как его собственная страна приняла рекордное количество мигрантов.