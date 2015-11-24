Швеция ужесточит правила предоставления убежища мигрантам

Об этом сообщил премьер-министр страны Стефан Левен, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Local. По словам главы шведского правительства, на такие меры страна пошла для того, чтобы убедить другие государства-члены ЕС предоставить помощь в борьбе с последствиями мигрантского кризиса.

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"Мне очень больно признавать, что Швеция больше не в состоянии принять большое количество искателей убежища, которое мы видим сегодня. (...) Ситуация является неустойчивой", - сообщил Стефан Левен.

Также он раскритиковал другие страны ЕС, которые, по его мнению, не принимают на себя равную ответственность за мигрантов. "Теперь мы должны показать, что мы можем сделать больше. Цель мероприятий, которые мы реализуем, - это дать самим себе передышку с этим вопросом. Ситуацию, что сложилась, невозможно терпеть дальше. Поэтому мы должны значительно сократить количество искателей убежища, прибывающих в Швецию", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция приняла больше всего соискателей убежища на душу населения среди всех европейских стран. Ожидается, что в этом году в страну прибудет 190 тыс. мигрантов.