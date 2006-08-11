Луценко не изменил свое мнение о Януковиче

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не изменил своего мнения по факту фальсификации документов о снятии судимостей с Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, объясняя причины его согласия работать в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.

Однако при этом Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что «на данный момент этот вопрос уже не имеет того общественного веса, чем до формирования правительства». В контексте сказанного министр также отметил, что не ему теперь давать оценку событиям многолетней давности, однако он обязан был одно время озвучивать оценки экспертов, поскольку общество должно было быть проинформированным, но должно было делать выводы самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, 24 июля этого года Ю.ЛУЦЕНКО заявлял, что решение об отмене судимостей лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА было сфальсифицированным.

По его словам, решение о закрытии этого дела было неправомерным.

Как отметил тогда Ю.ЛУЦЕНКО, “говорить об отсутствии состава преступления, а тем самым, говоря, что ЯНУКОВИЧ сидел на зоне ни за что - это явный политический прогиб перед человеком, который хочет стать премьер-министром. Чтобы он внес ЮЩЕНКО биографию, где будут отсутствовать несколько лет его тяжелой молодости”.

Справка УНИАН. В.ЯНУКОВИЧ в 1968 году в подростковом возрасте был осужден и отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних, а в 1970 году был осужден повторно. Обе судимости сняты.