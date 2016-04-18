Чехия выступает против обязательных квот на прием беженцев

Об этом в воскресенье, 17 апреля, заявил премьер-министр страны Богуслав Соботка, передает Deutsche Welle.

"Я ожидаю, что фронт оппозиции будет шире", - отметил он, выступая в одной из телевизионных программ, цитирует агентство Reuters. "Давайте поговорим о юридических шагах в отношении предложения, когда это будет необходимо", - добавил Соботка.

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Напомним, еще в 2015 году Чехия и еще три центральноевропейские страны (Польша, Словакия и Венгрия) выступили против системы распределения 120 тысяч беженцев, которую одобрил ЕС.