Иран показал купленные в России С-300 - СМИ

На фотографиях агентства новостей ИРНА видны ракеты и радарные установки, которые были показаны в рамках парада в честь дня армии Ирана, передает Русская служба Би-Би-Си.

Иран настаивает на том, что эта система ему нужна лишь для самообороны.

США и Израиль неоднократно подвергали критике продажу С-300 Тегерану и пытались отговорить Москву от сделки.

Контракт на 800 миллионов долларов был подписан в 2007 году, однако был заморожен Россией из-за наложенных на Иран международных санкций. После отмены санкций контракт вступил в силу.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран намерен защищать мусульманские страны от, как он сказал, "терроризма и Израиля", но при этом добавил, что соседним с Ираном странам ничего не угрожает.

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Выступая на параде, он положительно оценил роль, которую играет Иран, помогая правительствам Ирака и Сирии бороться с группировкой, называющей себя "Исламское государство", которая запрещена во многих странах мира.

Зенитно-ракетный комплекс С-300, проданный Ирану, способен сбивать различные воздушные цели, включая боевые самолеты и другие ракеты.