РФ отреагировала на сообщение украинской разведки о 38 уничтоженных российских военных на Донбассе
20:25, 16 апреля 2016Мир
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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что информация о вывозе из Донбасса тел 38 военнослужащих РФ - "ахинея".
В РФ прокомментировали сообщение ГУР Минобороны Украины / news.vice.com/Harriet Salem
Об этом Конашенков заявил в комментарии "Новой газете".
"Похоже, ребята вчера хорошо провели день, вот и написали ахинею", - заявил Конашенков, комментируя данные Главного управления разведки Минобороны Украины, опубликованные 16 апреля.
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Ранне украинская разведка сообщила, что в ночь на 16 апреля в Россию через бывший пункт пропуска "Донецк" (РФ) были вывезены тела 38 погибших российских военнослужащих.
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