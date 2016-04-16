РФ отреагировала на сообщение украинской разведки о 38 уничтоженных российских военных на Донбассе

Об этом Конашенков заявил в комментарии "Новой газете".

"Похоже, ребята вчера хорошо провели день, вот и написали ахинею", - заявил Конашенков, комментируя данные Главного управления разведки Минобороны Украины, опубликованные 16 апреля.

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Ранне украинская разведка сообщила, что в ночь на 16 апреля в Россию через бывший пункт пропуска "Донецк" (РФ) были вывезены тела 38 погибших российских военнослужащих.