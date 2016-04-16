Украинская разведка сообщила об очередных потерях ВС России: 38 "двухсотых" ночью вывезли из Донбасса

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также в сообщении отмечается, что украинской разведкой установлены очередные потери личного состава разведывательных подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ, осуществляющих диверсионно-разведывательные акции в районе н.п. Авдеевка.

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В частности, 14 апреля получили ранения девять военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка).

По данным разведки, 15 апреля в Центральную городскую клиническую больницу №9 и Городскую клиническую больницу №5 из районов населенных пунктов Ясиноватая и Новотроицкое доставили девять погибших и одиннадцать раненых военнослужащих из состава отдельного штурмового батальона (Донецк).