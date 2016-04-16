СМИ: У водителей Европарламента обнаружили пропагандистские материалы ИГИЛ

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

Как отмечает издание, один из водителей работал в Страсбурге, а другой в Брюсселе (Европарламент заседает в обоих городах - УНИАН).

Сейчас оба водители уволены. Однако в связи с таким развитием событий Европарламент может отказаться от услуг частных компаний.

Сейчас в Страсбурге ЕП обслуживают 85 водителей транспортных компаний, в Брюсселе - 65.

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Взрывы, произошедшие 22 марта в аэропорту Завентем и на станции метро "Маальбек", унесли 35 жизней, около 300 человек получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за нападения на Париж и Брюссель взяла на себятеррористическая группировка "Исламское государство".