В Сербии арестован Радован Караджич

08:28, 22 июля 2008
Мир
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Его допрашивают

Радован Караджич. Фото АР
В Сербии арестован Радован Караджич - один из наиболее разыскиваемых Гаагским трибуналом бывших югославских лидеров. Международный трибунал по делам бывшей Югославии разыскивал его 13 лет.

Караджича обвиняют в военных преступлениях и геноциде против мусульман в боснийской Сребренице в 1995 году. Тогда было убито 7,5 тысяч мальчиков и мужчин. Караджич вину не признает и отказывается признать законность военного трибунала ООН. Однако юристы убеждены в неопровержимости доказательств против него.

Детали ареста Караджича не разглашаются. Его поместили в следственный изолятор суда по военным преступлениям в Белграде и сейчас допрашивают.

Передача Караджича международному суду увеличивает шансы Сербии вступить в ЕС. До сих пор Брюссель обвинял Белград в том, что тот недостаточно сотрудничает с Международным трибуналом, который рассматривает военные преступления, совершенные в бывшей Югославии.

ICTV

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