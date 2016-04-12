В Египте проходит конкурс красоты Miss Eco Universe 2016 (фоторепортаж)
Участницы конкурса красоты Miss Eco Universe 2016 сфотографировались на фоне египетских пирамид на окраине Каира.
В этом году конкурс проходит в Египте с 8 по 15 апреля. Основной целью конкурса является выбор "Королевы Эко" для продвижения экологического туризма во всем мире.
Также организаторы конкурса уверены, что помочь спасти планету можно не только с помощью экологических программ, но и путем культурного обмена между представительницами различных стран мира.
Организаторы заявляют, что гармония ума, тела и духа является основным залогом успеха конкурсанток, ведь только обладая таким набором качество можно полноценно служить другим, в том числе ради спасения нашей планеты.
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Участницами конкурса поднимаются вопросы влияния женщин на экономическую, экологическую и туристическую сферы жизни на региональном и глобальном уровне, гендерного равенства и добровольного труда. Девушки также обсуждают, как они планируют изменить ситуацию в мире, независимо от результатов конкурса.
Как сообщал УНИАН, ранее во Всемирной организации здравоохранения объяснили, как плохая экология влияет на численность населения.