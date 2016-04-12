В Египте проходит конкурс красоты Miss Eco Universe 2016 (фоторепортаж)

В этом году конкурс проходит в Египте с 8 по 15 апреля. Основной целью конкурса является выбор "Королевы Эко" для продвижения экологического туризма во всем мире.

Также организаторы конкурса уверены, что помочь спасти планету можно не только с помощью экологических программ, но и путем культурного обмена между представительницами различных стран мира.

Организаторы заявляют, что гармония ума, тела и духа является основным залогом успеха конкурсанток, ведь только обладая таким набором качество можно полноценно служить другим, в том числе ради спасения нашей планеты.

Читайте такжеПан Ги Мун пригласил лидеров всех стран на подписание соглашения по климату 22 апреля

Участницами конкурса поднимаются вопросы влияния женщин на экономическую, экологическую и туристическую сферы жизни на региональном и глобальном уровне, гендерного равенства и добровольного труда. Девушки также обсуждают, как они планируют изменить ситуацию в мире, независимо от результатов конкурса.

Как сообщал УНИАН, ранее во Всемирной организации здравоохранения объяснили, как плохая экология влияет на численность населения.