Высокопоставленный разведчик КНДР переметнулся на сторону Южной Кореи - СМИ

Отмечается, что полковник, чье имя скрывается, выполнял в главном разведывательном управлении задачи по подрывной деятельности в Южной Корее.

По данным источника, у перебежчика есть данные о намеченных Пхеньяном операциях против Сеула. По его словам, этого сотрудника можно считать «элитой среди тех военныхСеверной Кореи, которые перешли на сторону Южной», передает Росбалт.

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Ранее сообщалось, что военные Южной Кореи обнаружили признаки создания радиопомех со стороны КНДР. В том числе глушится сигнал глобальной системы позиционирования GPS.