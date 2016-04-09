Столкновение двух поездов в Коста-Рике: число пострадавших выросло (фоторепортаж, видео)

11:34, 09 апреля 2016
Мир
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В результате столкновения двух поездов возле столицы Коста-Рики Сан-Хосе пострадали 245 человек.

Об этом сообщают представители Красного Креста, которые находились на месте аварии, пишет Громадське со ссылкой на Xinhua.

77 человек получили раны и переломы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам президента Костариканского института железных дорог Гильермо Сантаны, обстоятельства столкновения свидетельствуют, что причиной аварии стал человеческий фактор.

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"Это абсолютно редкий случай, он должен быть очень тщательно расследован", — сказал Сантана.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате столкновения поездов в Коста-Рике пострадали по меньшей мере 50 человек, большинство из них госпитализированы.

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