Столкновение двух поездов в Коста-Рике: число пострадавших выросло (фоторепортаж, видео)

Об этом сообщают представители Красного Креста, которые находились на месте аварии, пишет Громадське со ссылкой на Xinhua.

77 человек получили раны и переломы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам президента Костариканского института железных дорог Гильермо Сантаны, обстоятельства столкновения свидетельствуют, что причиной аварии стал человеческий фактор.

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"Это абсолютно редкий случай, он должен быть очень тщательно расследован", — сказал Сантана.

#BREAKING: Train collision injures at least 106 in Costa Ricahttps://t.co/IT4acsLx1e — China Xinhua News (@XHNews) April 8, 2016

Ранее УНИАН сообщал, что в результате столкновения поездов в Коста-Рике пострадали по меньшей мере 50 человек, большинство из них госпитализированы.