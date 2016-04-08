В Коста-Рике столкнулись два пригородных поезда
22:46, 08 апреля 2016Мир
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В Коста-Рике произошло лобовое столкновение двух небольших пригородных поездов.
В Коста-Рике столкнулись два пригородных поезда / twitter.com/XHNews
Как сообщает abc news, в результате столкновения пострадали по меньшей мере 50 человек, большинство из них госпитализировано.
Ряд местных СМИ утверждают, что число пострадавших превышает 100 человек. Тем не менее, информации о погибших не поступало.
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По словам сотрудников железной дороги, перед столкновением оба поезда двигались с небольшой скоростью. В результате аварии у них помялись головные вагоны и вылетели стекла.
Наиболее вероятной причиной инцидента чиновники называют человеческую ошибку.
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