В Нагорном Карабахе временно прекратят обстрелы для поиска тел погибших

"Начиная с 15.00 бакинского времени 8 апреля 2016 года достигнута договорённость о восстановлении режима прекращения огня на линии соприкосновения войск", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

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Согласно сообщению, при посредничестве представителей ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста "планируется осуществление процесса по сбору с поля боя тел погибших военнослужащих с обеих сторон".

Отмечается, что о дальнейшем развитии событий будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля. 3 апреля Азербайджан объявил о прекращении в одностороннем порядке военных действий в Нагорном Карабахе. В свою очередь Армения назвала заявление Баку «информационной ловушкой». Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и продолжении обстрелов.