Экс-лидер французских националистов оштрафован на 30 тысяч евро за высказывание о газовых камерах

Исправительный суд Парижа признал его виновным в попытке отрицания фактов преступлений против человечности, а также отклонил требования о парламентском иммунитете. В качестве дополнительного наказания суд постановил опубликовать приговор Жан-Мари Ле Пену в трех газетах, сообщает meduza.io. Кроме штрафа, основатель "Национального фронта" также должен будет выплатить компенсацию в размере 10 тыс. евро истцам, подавшим на него в суд.

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После этого телеинтервью дочь Ле Пена, Марин, возглавляющая "Национальный фронт" с 2011 года, обвинила отца в преднамеренной провокации, подчеркнув, что не разделяет его точку зрения по этому вопросу. После этого Жан-Мари Ле Пен снял свою кандидатуру с местных выборов, в которых планировал принять участие.