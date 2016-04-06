Экс-лидер французских националистов оштрафован на 30 тысяч евро за высказывание о газовых камерах
Основатель французского и бывший лидер "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен оштрафован парижским судом на 30 тыс. евро за высказывание о газовых камерах, которые он назвал "всего лишь эпизодом" Второй мировой войны.
Исправительный суд Парижа признал его виновным в попытке отрицания фактов преступлений против человечности, а также отклонил требования о парламентском иммунитете. В качестве дополнительного наказания суд постановил опубликовать приговор Жан-Мари Ле Пену в трех газетах, сообщает meduza.io. Кроме штрафа, основатель "Национального фронта" также должен будет выплатить компенсацию в размере 10 тыс. евро истцам, подавшим на него в суд.
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После этого телеинтервью дочь Ле Пена, Марин, возглавляющая "Национальный фронт" с 2011 года, обвинила отца в преднамеренной провокации, подчеркнув, что не разделяет его точку зрения по этому вопросу. После этого Жан-Мари Ле Пен снял свою кандидатуру с местных выборов, в которых планировал принять участие.