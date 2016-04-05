Сотрудников российского пропагандистского канала LifeNews выдворили из Азербайджана

Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает 1news.az.

По его словам, сотрудники LifeNews действовали на территории республики без аккредитации, кроме того искажали реальную ситуацию, подготавливали необъективную информацию.

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"Азербайджанская сторона проявила в отношении них добрые намерения, но сотрудники LifeNews продолжили свою провокационную деятельность. Учитывая все это, было признано нецелесообразным их пребывание в Азербайджане", - сказал он.

Гаджиев напомнил, что LifeNews и прежде представлял искаженную информацию об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Напомним, ранее репортеров двух российских телеканалов - РЕН ТВ и LifeNews - не пустили в Молдову освещать беспорядки в Кишиневе. "Сотрудники пограничной и таможенной служб в аэропорту Кишинева не пустили съемочную группу телеканала РЕН ТВ в Молдавию для освещения беспорядков в Кишиневе", - сообщали СМИ.