SIPRI: Саудовская Аравия опередила Россию по оборонным расходам в 2015 году, лидируют США (инфографика)

Объем расходов на военный комплекс в 2015 году стал самым большим с 2011 года, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира, опубликованном во вторник, 5 апреля, передает Дождь.

Соединенные Штаты Америки остались на первом месте среди всех стран мира по военным расходам, несмотря на то, что в 2015 году они сократили свои военные траты на 2,4%. Сумма военных расходов США составила 596 миллиардов долларов.

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На втором месте — Китай, который, наоборот увеличил военные расходы на 7,4% до 215 миллиардов долларов. Третье место занимает Саудовская Аравия, которая также увеличила военные расходы на 5,7% до 87,2 миллиарда.

Россия занимает четвертое место, ее военные расходы увеличились в 2015 году на 7,5% до 66,4 миллиарда долларов. Отмечается, что военные расходы России в итоге составили меньше, чем планировалось в бюджете, из-за падения цен на нефть. Россия и Саудовская Аравия также планируют сократить свои военные расходы в 2016 году.

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В докладе отмечается, что в 2015 году свои военные расходы увеличили страны Азии, Океании, Центральной и Восточной Европы и некоторые страны Дальнего Востока. Расходы на военный комплекс уменьшились в странах Африки, Латинской Америки и западных странах.

В частности, на фоне снижения общего показателя военных расходов в странах Западной и Центральной Европы на 0,2%, государства центральной Европы увеличили расходы на 13%. Особенно значительный рост расходов наблюдается у стран, которые граничат с Украиной и Россией, а именно - Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Это связано с обеспокоенностью данних государств намерениями России, которые могут последовать после кризиса в Украине.