Обама и Столтенберг обсудили роль НАТО в борьбе с исламистами

Об этом он заявил 4 апреля в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Радио Свобода.

По словам Обамы, собеседники обсудили потенциальную роль НАТО в Ливии и помощь Евросоюза в решении кризиса с наплывом мигрантов, которые бегут от войны в Сирии.

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Барак Обама и Йенс Столтенберг подчеркнули, что НАТО может сыграть важную роль в кампании против группировки «Исламское государство», помочь Ливии побороть исламистов, а также оказать поддержку в подготовке военных в Ираке и Иордании.

«Мы продолжаем сотрудничать на постоянной основе в отношении операций, которые, возможны, в таких регионах как Ливия, где власть только начинает работать», – сказал Обама.

Столтенберг, в свою очередь отметил, что НАТО изучает, как можно помочь стабилизировать ситуацию в регионах, где присутствует группировка «Исламское государство», включая Ливию.

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«НАТО готово оказать поддержку», – сказал Йенс Столтенберг, отметив прогресс по формированию правительства национального единства в Ливии.