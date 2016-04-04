Названа дата первого запуска с российского космодрома "Восточный"

Об этом сообщает Роскосмос. "Государственная комиссия, рассмотрев результаты комплексных испытаний стартового комплекса космодрома "Восточный" и подготовки ракеты-носителя "Союз 2.1а", приняла решение о назначении первого пуска в 05:01 по московскому времени 27 апреля 2016 года",- говорится в сообщении, которое госкорпорация опубликовала в соцсетях.

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Ранее генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что первый пуск с российского космодрома "Восточный" состоится в последней декаде апреля: тогда на орбиту будут выведены два спутника. Начиная с 2018 года с него планируют проводить не менее пяти пусков, а в перспективе - уже не менее восьми ежегодно. Всего же, по его словам, в ближайшие 10 лет на орбите должны оказаться 44 спутника.