Первый запуск с российского космодрома "Восточный" запланирован на конец апреля

Об этом заявил журналистам глава "Роскосмоса" Игорь Комаров, передает Би-би-си. "(Первый запуск) будет в последней декаде апреля", - сказал он, отметив, что сейчас проводится анализ итогов "сухого вывоза" ракеты-носителя "Союз-2.1а", который состоялся на прошлой неделе.

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Подготовка к запуску ведется согласно графику, сказал Игорь Комаров.

"Союз-2.1а" должен будет вывести на орбиту космические аппараты "Аист-2Д" и "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218.

На полную мощность российский космодром выйдет к 2018 году, а инфраструктура для обеспечения пилотируемого запуска должна быть подготовлена до 2024 года.

Испытания ракеты-носителя "Союз", так называемый "сухой вывоз", прошли 22 марта.

"Сухой вывоз" означает, что ракета полностью готовится к пуску, но топливом ее не заправляют. В рамках этой работы проверяются методики и системы старта.