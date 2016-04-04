Франция анонсировала встречу Минской группы по Нагорному Карабаху на 5 апреля

Как отмечает Deutsche welle, в заявлении министерства иностранных дел Франции также отмечается, что глава французского ведомства Жан-Марк Эро связался с министром иностранных дел Армении и призвал к немедленному перемирию.

Как сообщал УНИАН, бои в Нагорном Карабахе возобновились в ночь с 1 на 2 апреля. С того времени, по данным ООН, погибли более 30 человек, свыше 200 получили ранения.

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Отметим, конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался еще в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Когда региональный парламент принял решение о вхождении в состав Армянской ССР, напряжение в регионе привело к всплеску насилия. Во время референдума в 1991 году 99,89% избирателей проголосовали за независимость Нагорного Карабаха, после чего начался открытый этап войны 1987-1994 гг., следствием которой стала победа армян, образование непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и подписание в Бишкеке соглашения "О неприменении оружия", которое действует с 12 мая 1994 года. Однако до сих пор конфликт остается неурегулированным.