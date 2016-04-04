Артиллерийские обстрелы в Нагорном Карабахе продолжаются - СМИ

Как сообщает Радио Свобода, Министерство обороны Азербайджана в утренней сводке из зоны боевых действий сообщает о 121-м случае нарушения перемирия армянской стороной в течение прошлых суток. По этим данным, армянские силы применяют минометы калибров 60, 82 и 120 миллиметров. Азербайджанские военные также сообщают, что совершили 125 обстрелов в ответ.

В то же время пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцруни Ованесян цитирует на своей странице в Facebook сообщение "армии обороны Нагорного Карабаха", согласно которому ночью 4 апреля азербайджанская сторона продолжила минометные и артиллерийские обстрелы передовых позиций и армянских населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения.

Читайте такжеПАСЕ призвала стороны конфликта в Нагорном Карабахе сесть за стол переговоров

Особенно интенсивный обстрел с применением ракетных систем залпового огня "Град" и 152-миллиметровой артиллерии, согласно этому сообщению, начался в 7.00 по местному времени на юго-восточном и северо-восточном направлениях.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась в ночь на субботу, 2 апреля. И армянская, и азербайджанская стороны обвинили друг друга в наступлении с применением тяжелого вооружения. Президент Армении Серж Саргсян сообщил о гибели 18 этнических армянских солдат в результате обстрелов. Власти Азербайджана заявила о 12 погибших солдат и одного гражданского.

3 апреля Министерство обороны Азербайджана заявило, что Баку прекращает в одностороннем порядке военные действия в зоне карабахского конфликта.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией, погибло около 30 тыс. человек. Сейчас силы, в состав которых входят этнические армяне, контролируют не только территорию Нагорного Карабаха, но и господствующие высоты вокруг этого региона. Таким образом, Азербайджан не имеет фактической власти примерно над пятой частью территории, которая юридически принадлежит этой стране.