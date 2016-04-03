Сирийская армия взяла под контроль город Эль-Карьятейн

Сирийская правительственная армия освободила город Эль-Карьятейн (в провинции Хомс на западе Сирии), передает РБК со ссылкой на государственное агентство САНА.

Подразделения армии и ополчения в воскресенье взяли под полный контроль северные кварталы. При уходе из Эль-Карьятейна террористы заложили взрывчатку. Армия приступила к разминированию подходов к городу.

Читайте такжеВойска Асада потерпели серьезное поражение возле Алеппо: потеряли стратегическую высоту

Сирийская армия 26 марта полностью освободила Пальмиру — древний город, который боевики «Исламского государства» захватили в мае 2015 года.