Войска Асада потерпели серьезное поражение возле Алеппо: потеряли стратегическую высоту

Они заняли стратегическую высоту к югу от Алеппо, которая до сих пор находилась под контролем сил Асада, передает Reuters со ссылкой на информацию мониторинговой группы.

Отмечается, что наступление повстанцев началось еще в пятницу с атаки трех смертников Фронта ан-Нусры на позиции армии Сирии возле холма Талят аль-Исс. Вскоре его захватили исламисты ан-Нусры и повстанцы.

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Благодаря захваченной высоте у повстанцев будет широкая зона обзора. Кроме того, она расположена недалеко от главной магистрали, связывающей Алеппо и Дамаск.

Напомним, в начале марта боевики террористической группировки "Фронт ан-Нусра" и группировки "Джунд аль-Акса" перешли в наступление на юге сирийской провинции Алеппо, отбив у правительственных войск ряд ключевых позиций.