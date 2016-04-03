Войска Асада потерпели серьезное поражение возле Алеппо: потеряли стратегическую высоту
Повстанцы Свободной сирийской армии и боевики Фронта ан-Нусра пошли в наступление против правительственных сил страны.
Они заняли стратегическую высоту к югу от Алеппо, которая до сих пор находилась под контролем сил Асада, передает Reuters со ссылкой на информацию мониторинговой группы.
Отмечается, что наступление повстанцев началось еще в пятницу с атаки трех смертников Фронта ан-Нусры на позиции армии Сирии возле холма Талят аль-Исс. Вскоре его захватили исламисты ан-Нусры и повстанцы.
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Благодаря захваченной высоте у повстанцев будет широкая зона обзора. Кроме того, она расположена недалеко от главной магистрали, связывающей Алеппо и Дамаск.
Напомним, в начале марта боевики террористической группировки "Фронт ан-Нусра" и группировки "Джунд аль-Акса" перешли в наступление на юге сирийской провинции Алеппо, отбив у правительственных войск ряд ключевых позиций.