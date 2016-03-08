Сирийские боевики начали наступление на юге провинции Алеппо

Боевики террористической группировки "Фронт ан-Нусра" и группировки "Джунд аль-Акса" перешли в наступление на юге сирийской провинции Алеппо, отбив у правительственных войск ряд ключевых позиций, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Сирийский центр по соблюдению прав человека, базирующийся в Великобритании.

"Исламисты, как утверждают правозащитники, выбили сирийскую армию из деревни Эль-Эйс, которая была освобождена осенью прошлого года, а также взяли под контроль ряд окружающих высот. При этом столкновения привели к большому числу жертв", - говорится в сообщении.

Власти Сирии официально информацию не подтвердили.

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Напомним, что ранее на сторону жителей города Ракка, восставших против террористической группировки "Исламское государство", перешли около 200 боевиков.

Такие действия вынудили террористов организовать блокпосты на въезде в город.

Жители города подняли сирийские государственные флаги еще в пяти районах города и в ходе боестолкновений вытеснили оттуда террористов. Восставшим удалось связаться с представителями правительственных войск по мобильной связи.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в пятницу, 26 февраля, единогласно принял резолюцию с требованием, чтобы все участники войны в Сирии придерживались перемирия. Режим прекращения огня в Сирии начался в полночь 27 февраля.

Правозащитники отметили, что с наступлением перемирия количество погибших существенно уменьшилась, но режим тишины все равно шаткий – стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году и за пять лет унесла жизни более 270 тысяч человек. Несколько миллионов сирийцев стали беженцами – наибольшее количество иммигрантов из охваченной войной страны приютили Турция и Ливан.

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Во время войны большую территорию Сирии захватили боевики "Исламского государства" - они, а также террористы из "Фронта ан-Нусра" не являются участниками перемирие. Кроме того, отдельные территории находятся под контролем войск Башара Асада, оппозиции и курдов.