Обама предупредил об опасности попадания в руки "сумасшедших" боевиков ИГ ядерного оружия

Главной угрозой для глобальной безопасности является вероятность того, что ядерное оружие попадет в руки экстремистов, заявил на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне президент США Барак Обама, передает ВВС.

По его словам, международное сообщество приняло конкретные меры по предотвращению ядерного терроризма, и пока ни одна группировка не имеет оружия массового поражения, но опасность его попадания в руки боевиков группировки "Исламское государство" существует.

"Нет сомнения в том, что если эти сумасшедшие когда-нибудь получат ядерную бомбу или ядерные материалы, они, скорее всего, попытаются убить столько людей, сколько возможно, - сказал Обама. - Мы ощутимо сократили риски, но угроза ядерного терроризма существует".

В связи с чем американский президент заявил о необходимости дальнейшей серьезной защиты объектов, где хранятся плутоний и уран, отметив, что многие государства уже усилили меры безопасности на ядерных объектах.

Обама также прокомментировал предложение претендента на звание кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа передать Японии и Южной Корее ядерное оружие для обеспечения безопасности, заявив, что "шутить с такими вещами не стоит".

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"О чем говорят эти заявления? Они говорят о том, что человек, который их сделал, мало знает о внешней или ядерной политике на Корейском полуострове и в мире в целом", - добавил Обама.

В саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне принимали участие представители более 50 стран.