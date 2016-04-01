Аэропорт Брюсселя готов частично возобновить работу

Об этом сообщило руководство аэропорта, передает Би-би-си. При этом аэропорт сможет начать отправлять и принимать самолеты не ранее вечера пятницы, говорится в заявлении.

Читайте такжеВ квартире организатора парижских терактов нашли карту аэропорта Брюсселя

Как рассказал глава аэропорта Арно Фейста, транспортный узел начнет работу пока только на 20% своей мощности. По его словам, уйдут месяцы, прежде чем аэропорт заработает на полную мощность.

Пока аэропорт сможет обслуживать в час не более 800 пассажиров,вылетающих из Брюсселя. Это намного меньше обычного потока пассажиров в аэропорту столицы Бельгии, который составляет порядка 5000 человек в час.

Взрывы, произошедшие 22 марта в аэропорту Завентем и на станции метро "Маальбек", унесли 35 жизней, около 300 человек получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за нападения на Париж и Брюссель взяла на себятеррористическая группировка "Исламское государство".