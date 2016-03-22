Силы безопасности нашли автоматы Калашникова в аэропорту Брюсселя - СМИ

Об этом сообщает RTBF со ссылкой на собственные источники, пишет Европейская правда.

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Как отмечает издание, оружие было найдено в зале вылетов аэропорта.

Напомним, два взрыва, жертвами которых стали по меньшей мере 17 человек, около 25 получили ранения, прогремели сегодня, 22 марта, в аэропорту Брюсселя.