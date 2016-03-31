В Индии обрушилась эстакада: 14 погибших, почти 80 раненых (фото, видео)
Недостроенная эстакада обвалилась на проходившую внизу дорогу с плотным движением.
В восточной части индийского города Колката (ранее Калькутта - ред.) недостроенная эстакада обрушилась на заполненную машинами дорогу. В результате инцидента, по разным данным, погибли от 14 до 17 человек. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает Русская служба ВВС.
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Под обломками эстакады оказались около 150 человек, сообщало Reuters.
Местное телевидение показало в эфире кадры, на которых люди пытаются вытащить пострадавших из-под обломков. Сейчас на месте катастрофы работают спасательные службы.
По последней информации полицейских, при обрушении погибли 14 человек, еще 78 получили ранения. При этом в местных СМИ сообщалось о 17 жертвах.
Эстакаду строят с 2009 года. Сроки сдачи работ несколько раз уже были пропущены.
Отмечается, что в Индии произошло уже несколько случаев обрушения строящихся зданий и сооружений. Во многом это связано с низкими требованиями к строительным работам на фоне высокого спроса на жилье, дороги и инфраструктуру. В итоге зачастую строительные компании экономят на качестве работ.
At least 10 people died and many are feared trapped after a flyover under construction collapsed in #Kolkata, India.https://t.co/uSFYdoZjqh— AJ+ (@ajplus) March 31, 2016