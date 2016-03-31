Главный подозреваемый в деле о терактах в Париже готов сотрудничать со следствием

Об этом сообщил его адвокат Свен Мари, передает Би-би-си. При этом Салах Абдеслам еще раз попросил, чтобы его как можно скорее экстрадировали во Францию. Ранее Салах Абдеслам требовал, чтобы его не выдавали властям Франции.

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Сейчас он находится в тюрьме бельгийского города Брюгге. Он считается одним из двух выживших участников нападений 13 ноября 2015 года в Париже, унесших жизни 130 человек.

Салаха Абдеслама задержали 18 марта в Брюсселе. В министерстве иностранных дел Бельгии заявили, что он, возможно, готовил новые теракты.

Спустя 4 дня после задержания Салаха Абдеслама в аэропорту и метро Брюсселя произошла серия взрывов, в результате чего погибли 32 человека и 300 были ранены.